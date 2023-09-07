10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نقل البيانات الشخصية خارج المملكة والدعم الإضافي من حساب المواطن

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"أم القرى" تنشر لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة التي تضمنت ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية لخارج المملكة.
تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص صرف الدعم الإضافي
أعلن حساب المواطن، أن الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشهر الماضي بتمديده لشهرين إضافيين سيستمر حتى دفعة سبتمبر – الدفعة 70.
3 أسباب.. قطاع التأمين يحقق مكاسب تاريخية هذا العام
استفادت شركات التأمين في المملكة من ثلاثة محفزات، دفعت القطاع لمستوى تاريخي مع تسجيل مكاسب واسعة، وجعلته بين أفضل ثلاثة قطاعات أداء خلال العام الجاري.
تطبيق إجراءات تمكين المزارعين من بيع منتجاتهم في الأسواق
أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالإنابة، المهندس عطية بن مقبل الثقفي، أن الفرق الرقابية تعمل بشكل يومي على تنظيم سوق الخضار والفواكه.
الأمم المتحدة تحذر: تدمير المناخ بدأ والأرض تمر بفترة غليان
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "تدمير المناخ قد بدأ" تعليقاً على فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم.
خبراء: محتوى بعض المشاهير خارج عن النص.. ويسبب هذه الأضرار على الأطفال
حذر استشاريون من المحتوى الذي يقدمه بعض المشاهير، على اعتبار أنه قد يمثل خروجًا عن الأعراف والنص، ويؤدي إلى هدم القيم وخصوصًا لدى الأطفال الصغار واليافعين.
إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار على مكة وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
قريبًا بالأسواق.. ملابس تجسس بالصوت والصورة
أطلقت هيئة أنشطة مشاريع الأبحاث الاستخباراتية الأمريكية برنامجًا بقيمة 22 مليون دولار، يستهدف صناعة ملابس يمكنها التسجيل بالصوت والصورة وتحديد الموقع الجغرافي.
تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.. ماذا يفعل الورثة؟ "الخثلان" يُجيب
قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم من تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.
4 مزايا جديدة قادمة لمستخدمي أنظمة أندرويد
قدمت شركة غوغل مجموعة من الميزات الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.