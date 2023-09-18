توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

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ألزم حساب المواطن، المستفيدين من برنامج "تمهير" بالإفصاح عن ذلك ضمن بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.

وقال عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "غير ذلك"، وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل". اضافة اعلان



في حال وجود دخل من برنامج"تمهير"لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل"غير ذلك"ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW ،نسعد بخدمتك September 17, 2023

وظائف المتقدمين لحساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

