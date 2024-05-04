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عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهي حياة آخر بالرياض.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

وزارة الداخلية
الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

 نص بيان الداخلية:

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قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي - سعودي الجنسية -، على قتل / علي بن محمد بن بكر شعيب - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الحازري الغامدي - سعودي الجنسية - يوم السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض.
 توجيه من وزارة الداخلية:
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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