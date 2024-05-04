بعد تصدرها مناطق المملكة.. أمانة الشرقية تسحب أكثر من 7 ملايين م3 من مياه الأمطار

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سحبت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه التي نتجت عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والتي قدرت بـ 92 ملم، وذلك عبر محطات تصريف مياه الأمطار، ومحطات التصريف بالأنفاق، ومعدات نزح المياه المتنقلة، ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع .



كمية الأمطار بالشرقية:

سحب ونزح مياه الأمطار:

وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت فور هطول الأمطار تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، وتفعيل غرفة عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمتابعة تصريف مياه الأمطار عبر شبكة التصريف ومراقبة منسوب المياه عبر المحطات، ووُزِّعت فرق الطوارئ، بمشاركة 428 من المعدات وآليات نزح المياه، والمضخات المتنقلة ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع لرفع آثار الحالة المطرية ومعالجة تجمعات المياه في المناطق غير المخدومة بشبكة التصريف.وأشارت إلى تكثيف الفرق الميدانية للإصحاح البيئي جولاتها لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، من خلال رش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها، مؤكدةً استمرار أعمال سحب ونزح مياه الأمطار ، في المواقع المتبقية غير المخدومة بشبكة مياه الأمطار، مع تكثيف الجولات على كافة الأضرار التي خلفتها الحالة المطرية تمهيدا لمعالجتها، وإزالة النفايات والمخلفات من كافة المواقع المتضررة.كما سخرت الأمانة كافة إمكانياتها الفنية والبشرية للتعامل مع الحالة المطرية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية، والتطوعية للتعامل مع الحالة المطرية، من خلال توزيع الفرق الميدانية، مهيبة بالجميع الإبلاغ عن أي تجمعات مائية أو نظافة عامة من خلال مركز البلاغات 940.