الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث

سيارات كيا
استدعاء سيارات كيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت وزرة التجارة عن استدعاء 1867 مركبة كيا  "Carens / K8 / Sportage / Telluride"، انتاج عامي 2022 – 2023.
وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في نظام لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المطلوبة مثل (ضغط الإطارات والرسائل والإشارات التحذيرية) مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.اضافة اعلان
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للوزارة في "إكس"، حيث أكدت أنها سوف تتخذ إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال RECALLS.SA ، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.


9 ضوابط للمتاجر الإلكترونية

وكانت وزارة التجارة قد كشفت مؤخرا عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وقالت إن نظام التخفيضات الإلكتروني يتيح للتاجر إلكترونيًا إصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة.


الرقابة على التخفيضات التجارية

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق السعودية.


وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:

1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.
2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».
3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.

تحديد نسب التخفيض بشكل واضح

4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.
5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.
6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.
7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

حق المستهلك في الاختيار

8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.
9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.

اقرأ أيضا

معهد الصناعات
1:25 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:15 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه من "الزكاة" بخصوص إلغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات

F6S4OlgWIAAfRmE
11:55 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

حريق في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.. والدفاع المدني يتحرك

اقرأ أيضا

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

أعلاها 44 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

ملايين.. "الطيران المدني" يكشف عن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين

بيان مهم لـ "تعليم الطائف" بشأن تكدس الطلاب في الفصول

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F51yp8JWgAAGqSZ 8:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التجارة توضح طريقة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها

وزارة التجارة 1:10 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

خلل خطير في 200 سيارة جينسيس وهيونداي

وزارة التجارة 2:56 م السبت، 02 سبتمبر 2023

التجارة: 3 شروط لإعفاء الشركات من متطلب مراجع الحسابات

وزارة التجارة 1:20 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

"التجارة" تشهّر بمقيم يمني لتورطه في بيع الملابس الرياضية المقلدة

اقرأ أيضا

رياح شديدة على مكة والمدينة
7:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

طائرة إف 35
2:24 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تحطم أحدث مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي .. والبنتاجون يحقق

أمطار المملكة 15
1:07 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

إنذار أحمر على مكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
1:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

المملكة تدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى بدعم من الاحتلال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

مطارات الرياض
11:52 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟

بلدي
11:29 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لإصدار رخصة حرفية جديدة

الموارد البشرية1
11:00 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة نقل تابع منتهية إقامته