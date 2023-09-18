استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث

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أعلنت وزرة التجارة عن استدعاء 1867 مركبة كيا "Carens / K8 / Sportage / Telluride"، انتاج عامي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في نظام لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض المعلومات المطلوبة مثل (ضغط الإطارات والرسائل والإشارات التحذيرية) مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث. اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للوزارة في "إكس"، حيث أكدت أنها سوف تتخذ إجراء التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال RECALLS.SA ، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانا.





9 ضوابط للمتاجر الإلكترونية





الرقابة على التخفيضات التجارية





وتتمثل الضوابط الـ 9 فيما يلي:



تحديد نسب التخفيض بشكل واضح



حق المستهلك في الاختيار



وكانت وزارة التجارة قد كشفت مؤخرا عن وجود 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.وقالت إن نظام التخفيضات الإلكتروني يتيح للتاجر إلكترونيًا إصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة.وأكدت وزارة التجارة على مواصلة جهودها الميدانية للرقابة على التخفيضات التجارية والعروض الترويجية في جميع مناطق السعودية.1ـ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.2ـ إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «الباركود».3ـ التزام المنشآت بالعروض والتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.4ـ أن تكون نسب التخفيض «من - إلى» محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك.5ـ الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض.6ـ الإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض.7، التقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.8ـ تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الالتزام بالعروض الترويجية.9ـ التقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية.