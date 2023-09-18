الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

إلزام بنك بإعادة مليون و900 ألف لمواطن اشترى منه فيلا.. لسبب أقنع المحكمة

فيلا
عيوب إنشائية في فيلا سكنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حرر مواطن دعواه أمام المحكمة ضد البنك والشركة العقارية المالكة لـ فيلته قبل أن يشتريها في أبحر شمال جده يكتشف بعد ذلك وجود عيوب هندسة توجب إزالتها.اضافة اعلان
وقال في دعواه: قبل عدة سنوات اشتريت فيلا في أبحر شمال جدة بواسطة البنك المدعى عليه من شركة عقارية مختصة ببناء المساكن بموجب صك.


البناء مخالف لخريطة الانشاء

وحصلت على تمويل من البنك، وبعد سكني وأسرتي في الفيلا ظهرت عيوب هندسية، وتشققات في الجدران، وعرضت ذلك على مكتب هندسي مختص، فوجد أن البناء مخالف لخريطة الإنشاء.
ويستوجب على الفور هدمها وإزالتها، وإثر ذلك تقدمت بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة، مرفقاً بها تقريراً هندسياً بواقع الفيلا».
وأضاف المدعي في دعواه، أنه سدد كامل مبلغ الفيلا للبنك عن طريق الاستقطاع حتى آخر قسط، وتم إفراغ الفيلا باسمه وانتقلت ملكيتها له، وطالب بإلزام البنك بإعادة مليون و900 ألف ريال.


البنك يحمل المدعي المسؤولية

ورد ممثل البنك رد على الدعوى بقوله: تقدم المواطن مبارك، إلى البنك بطلب تمويله لشراء عقار من اختياره، وتم إبرام عقد التمويل بصيغة المرابحة بمساهمة البنك معه بشراء العقار من البائع.
ومن ثم قام بشراء حصة البنك عبر أقساط شهرية، وكان ذلك قبل 13 عاماً، واختار المشتري العقار محل التمويل وأقر بأنه عاين العقار قبل إبرام عقد التمويل.
وفقاً للعقد الموقع، أقر بأن العقار ملائم له وبحالة جيدة. وجرى إبرام العقد بين البنك والمشتري بناء على إقرار الأخير بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة، وأن هذه المعاينة هي الباعث للتعاقد على تمويله.


طلب رد الدعوى وإدخال الشركة العقارية

وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فإن البنك يطلب رد الدعوى، واحتياطياً فإن البنك يطلب إدخال الشركة العقارية البائعة في القضية بصفتها بائعة العقار.
وفي جلسة أخرى، أكد المواطن في مذكرة للمحكمة وجود عيوب إنشائية في البناء، وأن تلك العيوب خفية لا تظهر بالمعاينة، والذي يثبت ذلك هو المكاتب الهندسية المختصة.
وطلب إحالة الموضوع إلى قسم الخبراء في المحكمة لعرض العقار على مكتب هندسي مختص ليقدم تقريراً يوضح العيوب الإنشائية الفادحة التي أدت إلى تداعيات خطيرة في العقار تمنع الاستفادة منه والسكن فيه.


المحكمة اطلعت على التقارير الهندسية

درست المحكمة القضية، واستمعت إلى جميع الأطراف، واطلعت على التقارير الهندسية الصادرة من مكاتب معتمدة، واطلعت على رأي الخبير الهندسي، الذي ندبته المحكمة للتحقق من حال العقار.
وورد جوابه بأن العقار فيه عيوب إنشائية فادحة، أدت إلى هبوط المبنى بشكل متفاوت، وأوصى بإخلاء العقار وهدمه.


رد المبلغ فورا إلى صاحبه ورد الفيلا إلى البنك

وجاء في منطوق الحكم: بما أن المشتري متضرر من شراء العقار بهذه العيوب، وبما أن الضرر يُزال، فقد قررت المحكمة أولاً فسخ العقد المبرم بين المشتري والبنك، ثانياً: إلزام البنك حالاً بإعادة المبالغ التي سلمها له المشتري وقدرها مليون و900 ألف ريال،

اقرأ أيضا

وزير
4:13 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"البنيان" يدعو السفراء والبعثات الدبلوماسية لاستكشاف فرص التعليم بالمملكة

665 765
3:39 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

وزير التعليم
3:22 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

التعليم تنقل إدارة شؤون المعلمين لإدارة الموارد البشرية

قف67 657 56
3:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

عاجل.. وزير التعليم يقرر تكليف الثبيتي متحدثًا رسميًا للوزارة

اقرأ أيضا

توضيح مهم من حساب المواطن حول علاقة وثيقة العمل الحر بالدعم الإضافي

إنقاذ حياة 3 توائم "خدج" في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة

"أمانة مكة" تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تقييمها ذاتيا عبر "بلدي"

برواتب ومزايا تنافسية.. وظائف في معهد الصناعات البلاستيكية

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:15 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه من "الزكاة" بخصوص إلغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات

F6S4OlgWIAAfRmE
11:55 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

حريق في ناقلة وقود على طريق "القصيم – حائل" السريع.. والدفاع المدني يتحرك

سيارات كيا
11:48 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

استدعاء 1867 سيارة "كيا" لوجود خلل قد يؤدي إلى حوادث

F6SoifJWkAAhv8Y
10:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صندوق الاستثمارات
3:39 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

صندوق الاستثمارات يحذر من الاحتيال المالي باسمه.. ويؤكد على هذا الأمر

F6Tf_KdX0AAVAfW
3:03 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

أخبار السعودية
1:02 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تعويضات الطيران المدني للمسافرين ووظائف المتقدمين لحساب المواطن

فيروس نيباه
12:16 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
11:56 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تكشف آلية احتساب عمر المشترك

مطارات الرياض
11:52 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

كيف تخرج من المطارات في أسرع وقت؟