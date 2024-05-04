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شاهد.. سيول عارمة وتدفق مياه الشلالات غرب الأفلاج

شلالات الأفالج
شلالات الأفلاج
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وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لتدفق مياه السيول والشلالات غرب الأفلاج، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول وشلالات الأفلاج اضافة اعلان

وأظهر المقطع، مياه الأمطار تشق طريقها بين السهول والهضاب والصخور، لتصب في المناطق المنخفضة وتتشكل السيول لترسم لوحة جمالية بديعة في الأفلاج.
وتفاعل الأهالي مع الحالة الجوية في الأفلاج، وخرجوا لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء مساء اليوم السبت.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

نشاط الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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