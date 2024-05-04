شاهد.. سيول عارمة وتدفق مياه الشلالات غرب الأفلاج

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وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لتدفق مياه السيول والشلالات غرب الأفلاج، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.



سيول وشلالات الأفلاج



توقعات حالة الطقس



نشاط الرياح السطحية



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سيول عجام حراضة

شمال غرب #الافلاج

السبت ٢٥ شوال ١٤٤٥هـ

4 مايو 2024م

متابعة | عبدالله القحطاني

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. pic.twitter.com/8jfE2nxd2p — طقس (@tqqs) May 4, 2024

وأظهر المقطع، مياه الأمطار تشق طريقها بين السهول والهضاب والصخور، لتصب في المناطق المنخفضة وتتشكل السيول لترسم لوحة جمالية بديعة في الأفلاج.وتفاعل الأهالي مع الحالة الجوية في الأفلاج، وخرجوا لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالأجواء مساء اليوم السبت.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.