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أكثر من 4,200 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

المسجد النبوي
ارشيفية
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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 4,202,793 مصليا وزائرًا لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.اضافة اعلان

مجمل الخدمات التي قدمت للمصلين:

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي ، أن 407,958 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى 113,073 زائرًا وكذلك 119,984 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة بإجمالي 233,051 زائرا وزائرة وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 13,604 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي.

عدد المستفيدين من خدمات التواصل:

كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 182,422 زائرا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 11,051 شخصاً من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف 1,574 مستفيداً، كما قُدم 102,846 إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى 13,567 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 120,137 مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 43,591 زائرًا، كما قدمت أكثر من 169,600 ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع 197,501 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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