أخبار السعودية.. الوطنية للإسكان"تطبق التمويل العقاري 2.59% و3حالات للإعفاء من الرسوم الجمركية

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "

أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.



"الغذاء والدواء" توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك في جازان لارتكابه هذه المخالفة

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.



حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.



أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور



أتاحت وزارة التعليم، إمكانية النقل الخارجي للمعلمين؛ لتحسين أوضاعهم، ومنحهم الفرصة لتوسيع خبراتهم وتجربتهم في مجال التدريس.



براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أعلنت شركة مراكز الاتصال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية، عن طرح وظائف متعددة بمسمى ممثل تجارب العملاء للرجال والنساء.



"الحج "تُحذر معتمري الخارج من الشركات غير المرخصة

نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من خارج من المملكة، بضرورة تجنب الشركات غير المرخصة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من الوكلاء المرخصين.



"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية



أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية.



مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهريًا، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:



"الخضيري" يُحذر من هذه الطريقة في تناول الأدوية: خطر

حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، من تجاوز الجرعة المخصصة لتناول الأدوية.





