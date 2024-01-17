الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. الوطنية للإسكان"تطبق التمويل العقاري 2.59% و3حالات للإعفاء من الرسوم الجمركية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "
أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.

"الغذاء والدواء" توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك في جازان لارتكابه هذه المخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.

حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين
حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.

أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

أتاحت وزارة التعليم، إمكانية النقل الخارجي للمعلمين؛ لتحسين أوضاعهم، ومنحهم الفرصة لتوسيع خبراتهم وتجربتهم في مجال التدريس.

براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
أعلنت شركة مراكز الاتصال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية، عن طرح وظائف متعددة بمسمى ممثل تجارب العملاء للرجال والنساء.

"الحج "تُحذر معتمري الخارج من الشركات غير المرخصة
نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من خارج من المملكة، بضرورة تجنب الشركات غير المرخصة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من الوكلاء المرخصين.

"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية.

مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا
أعلنت  جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهريًا، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

"الخضيري" يُحذر من هذه الطريقة في تناول الأدوية: خطر
حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، من تجاوز الجرعة المخصصة لتناول الأدوية.


اقرأ أيضا

بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيغير الحياة خلال 5 سنوات

تصل 5 آلاف ريال.. "الغذاء والدواء" تعلن غرامات 3 مخالفات ترتكبها مستودعات الأغذية

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة وآخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين

طقس مكة.. شاهد الأجواء الغائمة والسحب تغطي سماء جدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:41 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أخبار السعودية.. مزايا إضافية لحاملي الإقامة المميزة ورابط الاستعلام عن الدفعة 74 لحساب المواطن

الهيئة العامة للغذاء والدواء 4:49 م الإثنين، 08 يناير 2024

"الغذاء والدواء" تبُاغت منفذ بيع في بريدة وتضبط هذه الأشياء

الهيئة العامة للغذاء والدواء 3:57 م الأحد، 07 يناير 2024

"الغذاء والدواء": رصد نحو 8 آلاف مخالفة في 58 ألف جولة رقابية بالمملكة

أخبار السعودية 1:39 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أخبار السعودية.. عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق وأسباب حرمان الزوج من قرض سكني

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
11:06 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة على الرياض و7 مناطق لـ9 مساءً

gvlCvf5s_400x400
10:57 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"تقني عسير" يُعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

درجات الحرارة - الشتاء
10:49 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

بـ 3 مئوية.. تبوك تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

أهم 10
10:48 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار ووظائف هيئة الزكاة والضريبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
4:49 م الأربعاء، 17 يناير 2024

رابط وطريقة تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

أخبار السعودية
4:48 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. الوطنية للإسكان"تطبق التمويل العقاري 2.59% و3حالات للإعفاء من الرسوم الجمركية

الوطنية للإسكان
4:18 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "

ص3ض
4:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

الاتصالات السعودية
2:26 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أخبار السعودية
2:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة وآخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين