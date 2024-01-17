عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء
التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم
مكافأة مالية شهريًا، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:
جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ 239 مسارًاالمسمى
الوظيفي:
- الأحياء.
- الدرون.
- الإحصاء.
- الكيمياء.
- الروبوتكس.
- علم البيانات.
- التقنية الحيوية.
- الطاقة المتجددة.
- العلوم البحرية.
- متدرب/ متدربة.
- الطاقة الشمسية.
- هندسة الالكترونيات.
- علوم وهندسة الأرض.
- الرياضيات التطبيقية.
- الطاقة وهندسة البترول.
- هندسة / علوم الحاسب.
المسارات
التدريبية "239 مسارًا"
- أنظمة
الروبوتات المتعددة.
- الأنظمة السيبرانية الفيزيائية.
- الأمن السيبراني / إنترنت الأشياء.
** بالإضافة لمسارات تدريبية متعددة في مختلف المجالات والتخصصات.
المزايا
التدريبية بجامعة الملك عبدالله للعلوم
1- تأمين طبي مميز.
2- بيئة عمل احترافية.
3- تأمين السكن والمواصلات.
4- مكافأة شهرية (1000) دولار.
5- إمكانية التدريب "حضوريًا / عن بعد".
6- فرصة العمل في مجال الأبحاث في أحد أفضل الجامعات في مجال الأبحاث والدراسات العليا.
تفاصيل
التدريبمدة
التدريب:
- (3 - 6) أشهر.
مكان التدريب:
- جدة / عن بعد.
- بداية البرنامج:
- التقديم متاح طوال العام.
- الفئة المستهدفة:
- طلاب / طالبات "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه".
طريقة
التقديم1-
للتقديم على مسار البرامج الأكاديمية / البحثية (مختلف التخصصات):
- رابط التقديم: ( اضغط هنا )
2- للتقديم على مسار الطاقة والخلايا الكهروضوئية:
- رابط التقديم: ( اضغط هنا )