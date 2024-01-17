الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

5915306-584183859
جامعة الملك عبدالله للعلوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت  جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهريًا، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:اضافة اعلان

جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ 239 مسارًا

المسمى الوظيفي:
- الأحياء.
- الدرون.
- الإحصاء.
- الكيمياء.
- الروبوتكس.
- علم البيانات.
- التقنية الحيوية.
- الطاقة المتجددة.
- العلوم البحرية.
- متدرب/ متدربة.
- الطاقة الشمسية.
- هندسة الالكترونيات.
- علوم وهندسة الأرض.
- الرياضيات التطبيقية.
- الطاقة وهندسة البترول.
- هندسة / علوم الحاسب.


المسارات التدريبية "239 مسارًا"

- أنظمة الروبوتات المتعددة.
- الأنظمة السيبرانية الفيزيائية.
- الأمن السيبراني / إنترنت الأشياء.
** بالإضافة لمسارات تدريبية متعددة في مختلف المجالات والتخصصات.

المزايا التدريبية بجامعة الملك عبدالله للعلوم



1- تأمين طبي مميز.
2- بيئة عمل احترافية.
3- تأمين السكن والمواصلات.
4- مكافأة شهرية (1000) دولار.
5- إمكانية التدريب "حضوريًا / عن بعد".
6- فرصة العمل  في مجال الأبحاث في أحد أفضل الجامعات في مجال الأبحاث والدراسات العليا.

تفاصيل التدريب

مدة التدريب:
- (3 - 6) أشهر.

مكان التدريب:
- جدة / عن بعد.

- بداية البرنامج:
- التقديم متاح طوال العام.

- الفئة المستهدفة:
- طلاب / طالبات "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه".

طريقة التقديم

1- للتقديم على مسار البرامج الأكاديمية / البحثية (مختلف التخصصات):
- رابط التقديم: ( اضغط هنا )
2- للتقديم على مسار الطاقة والخلايا الكهروضوئية:
- رابط التقديم: ( اضغط هنا )

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط وخطوات الاستعلام

الموارد البشرية تعلن عن 51 وظيفة عبر برنامج العمل عن بُعد

هل وثيقة العمل الحر للزوجة تؤثر على حساب الموطن؟

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن فرض غرامة تأخير على إصدار هوية مقيم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ا
12:13 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

أكاديمية SaveFast تعلن عن ملتقى توظيف للمواطنين فقط بالرياض.. اليوم الأربعاء

الجوازات
12:00 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. الجوازات تكشف إمكانية الاكتفاء بصك الحضانة لسفر الطفلة لدولة آسيوية

هيئة-السوق-المالية-1
9:18 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الصناعة
8:18 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة بمدينة الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار المملكة
11:06 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة على الرياض و7 مناطق لـ9 مساءً

أهم 10
10:48 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تعديل عطلة العيدين والجهات المشمولة بالقرار ووظائف هيئة الزكاة والضريبة

جامعة الملك فيصل
10:12 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

أهداف وخطوات وتخصصات برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا لطلاب الجامعات

5915306-584183859
10:09 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
9:37 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

ابشر
9:15 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر