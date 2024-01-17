عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2023م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهريًا، والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقًا للتفاصيل والشروط التالية: اضافة اعلان





جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ 239 مسارًا



المسمى الوظيفي:- الأحياء.- الدرون.- الإحصاء.- الكيمياء.- الروبوتكس.- علم البيانات.- التقنية الحيوية.- الطاقة المتجددة.- العلوم البحرية.- متدرب/ متدربة.- الطاقة الشمسية.- هندسة الالكترونيات.- علوم وهندسة الأرض.- الرياضيات التطبيقية.- الطاقة وهندسة البترول.- هندسة / علوم الحاسب.





المسارات التدريبية "239 مسارًا"



المزايا التدريبية بجامعة الملك عبدالله للعلوم



تفاصيل التدريب



طريقة التقديم

