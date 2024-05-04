لديه وثيقة عمل حر فهل يمكنه التسجيل في الاشتراك الاختياري؟ "التأمينات" توضح

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن الاشتراك اختياريًا لمن لديه عمل حر.





التسجيل في الاشتراك الاختياري



كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك اختياريًا؟



ما ضوابط تحديد الأجر الخاضع للاشتراك الاختياري؟



ما المستندات التي تقدم لمن يطلب الاشتراك الاختياري؟



وأوضحت على موقعها الرسمي أن النظام يُجيز للمشتغلين بالمهن الحرة من المواطنين التسجيل في الاشتراك الاختياري.وأضافت أن النظام تضمن جدولاً محددًا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الذي لم يكن لديه اشتراك إلزامي سابق الاختيار من بينها.وأشارت إلى أن هذه الشرائح تبدأ من 1200 ريال حتى 45.000 ريال، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة 18% بالكامل ويتحملها المشترك.وبينت أن المشترك الذي لديه مدة اشتراك إلزامية يمكنه اختيار الشريحة المساوية أو الشريحة التالية لآخر أجر اشتراك بما لا يتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافًا إليه هذه النسبة بين شريحتين يحق له اختيار إحداهما.وأضافت مؤسسة التأمينات أن المستندات الواجب تقديمها هي:1 - نموذج الإفصاح الطبي.2 - صورة من الهوية الوطنية.3 - نموذج طلب عمليات المشترك الاختياري.4 - إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة في إرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري.