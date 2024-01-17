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"الحج "تُحذر معتمري الخارج من الشركات غير المرخصة

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
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نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من خارج من المملكة، بضرورة تجنب الشركات غير المرخصة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من الوكلاء المرخصين.اضافة اعلان

"الحج" تحذر عن شركات العمرة غير المرخصة

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع "إكس"، للمعترمين القادمين من خارج المملكة، تجنبوا الشركات غير المرخصة وللتأكد من الوكلاء المرخصين في بلدكم يمكنكم الدخول عبر موقع الوزارة (اضغط هنا).

الحج تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا

وكان نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، قد أكد على أن الوزارة تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا، وهو ما يعني أننا نتحدث عن تنظيم "حج" كل شهر من شهور السنة.

الوزارة تنظم العمرة طوال شهور السنة

وأضاف، في السابق كنا نتحدث عن أداء موسم العمرة خلال عدد محدود من شهور السنة، الآن نتحدث عن أداء العمرة في كل شهور السنة تقريبًا.
وقال: لكي ننفذ المستهدف سيكون هناك تحديات كبيرة في البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى في بوابات منافذ الدخول للمملكة وتحديدًا في المدينة المنورة وجدة.

الخدمات التي يقدمها برنامج "ضيوف الرحمن"

وتابع نائب وزير الحج، لقد وضعت المملكة كل إمكانياتها المادية والبشرية والفكرية في البرنامج المتكامل "ضيوف الرحمن" الذي يهدف ليس فقط للوصول إلى هذه الأعداد، ولكن إلى توفير خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير خدمات متميزة لضيوف الرحمن من خلال تسخير البنية التحية لتوفير هذا العدد من الخدمات.

فعاليات معرض ومؤتمر الحج النسخة الثالثة

جاءت تصريحات نائب وزير الحج في إطار فعاليات معرض ومؤتمر الحج المقام، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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