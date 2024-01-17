الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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عاجل.. بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "

الوطنية للإسكان
الوطنية للإسكان
أ أ
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أعلنت الوطنية للإسكان NHC تطبيق نسبة التمويل المخفضة "أقل هامش ربح تمويلي" المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.اضافة اعلان

تنفيذ عقود تمويل المشاريع السكنية مع أربع بنوك

وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
 وأشارت الوطنية للإسكان NHC إلى أنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية ستبدأ الحجوزات من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية عبر الرابط: https://sakani.sa/mega-projects .

تطوير 8 ضواح و6 مجتمعات عمرانية

 يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان تعد الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري في المملكة، وتعد أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة، من خلال تطوير 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون شخص، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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