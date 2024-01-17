عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

أتاحت وزارة التعليم، إمكانية النقل الخارجي للمعلمين؛ لتحسين أوضاعهم، ومنحهم
الفرصة لتوسيع خبراتهم وتجربتهم في مجال التدريس.
وأوضحت أن النقل الخارجي يؤثر بشكل إيجابي على المعلمين وظروف عملهم المهنية، وهذا بدوره يجعلهم أكثر قيمة في تحقيق الأهداف التعليمية، كما يعزز ذلك من آفاقهم المهنية، ويوسع فهمهم للعلوم وتطبيقاتها العملية في الفصل الدراسي.
أهمية
النقل الخارجي للمعلمينوكانت
وزارة التعليم، قد أعلنت أن قبول طلبات النقل الخارجي بدأ من يوم الأحد
18 جمادى الآخرة،، وأنه يجب تقديم طلب نقل واحد أو أكثر
(بحد أقصى عشرين طلبًا)، وفقًا للجدول الزمني الذي تمت الموافقة عليه.
التقديم
على النقل الخارجي للمعلمينودعت
وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة
بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).
إجراءات
النقل الخارجي للمعلمينوكانت
الوزارة، قد اعتمدت في وقت سابق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، والتي
تراعي الآتي:
1 - إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
2 - مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
3 - تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
خطوات
التقديم على حركة النقل عبر نظام نوروبحسب
وزارة التعليم، فإن التقديم على حركة النقل الخارجي يتم عبر نظام نور الإلكتروني،
من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي:
1 - الوصول إلى موقع نظام نور من خلال هذا الرابط، "اضغط هنا"
2 - ادخال كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
3 - من الشاشة الرئيسة اختيار "طلب النقل الخارجي".
4 - ادخال رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
5 - الضغط على حفظ.
6 - يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
7 - يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
8 - بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.
الاعتراض
على نتائج الحركةكما
أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل
الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.
وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام، أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام “فارس” الإلكتروني.
ويتم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدة أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب.
نبذة
عن نظام نورويأتي
نظام نور، خلفًا لنظام معارف والذي كان يتم العمل به في الوزارة لمدة خمس عشرة سنة
من 1419 – 1433 هـ، نظام معارف هو نظام لإدارة عملية إدخال وجمع بيانات الطلبة
ونتائج اختباراتهم. ويعتبر نظام معارف نظامًا لا مركزيًا يتم إعداده وتشغيله بشكل
مستقل في كل مدرسة.
وبدأ النظام كنظام مركزي لإدارة اختبارات الثانوية العامة من حيث الرصد والمتابعة وطباعة الشهادات ووضع الصلاحيات للمستخدمين. ثم تم بعد ذلك تم تعميمه على جميع المراحل الدراسية, وتمت تسمية النظام بنظام نور وذلك بعد تصويت مفتوح لإدارات التعليم ومنسوبيها.