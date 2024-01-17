الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

ص3ض
التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت وزارة التعليم، إمكانية النقل الخارجي للمعلمين؛ لتحسين أوضاعهم، ومنحهم الفرصة لتوسيع خبراتهم وتجربتهم في مجال التدريس.اضافة اعلان


وأوضحت أن النقل الخارجي يؤثر بشكل إيجابي على المعلمين وظروف عملهم المهنية، وهذا بدوره يجعلهم أكثر قيمة في تحقيق الأهداف التعليمية، كما يعزز ذلك من آفاقهم المهنية، ويوسع فهمهم للعلوم وتطبيقاتها العملية في الفصل الدراسي.

أهمية النقل الخارجي للمعلمين

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت أن قبول طلبات النقل الخارجي بدأ من يوم الأحد 18 جمادى الآخرة،، وأنه يجب تقديم طلب نقل واحد أو أكثر (بحد أقصى عشرين طلبًا)، وفقًا للجدول الزمني الذي تمت الموافقة عليه.

التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

ودعت وزارة التعليم، شاغلي الوظائف التعليمية للاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة (وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).

إجراءات النقل الخارجي للمعلمين

وكانت الوزارة، قد اعتمدت في وقت سابق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، والتي تراعي الآتي:
1 - إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.
2 - مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
3 - تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.


خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور

وبحسب وزارة التعليم، فإن التقديم على حركة النقل الخارجي يتم عبر نظام نور الإلكتروني، من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي:
1 - الوصول إلى موقع نظام نور من خلال هذا الرابط، "اضغط هنا"
2 - ادخال كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
3 - من الشاشة الرئيسة اختيار "طلب النقل الخارجي".
4 - ادخال رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
5 - الضغط على حفظ.
6 - يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
7 - يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
8 - بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.


الاعتراض على نتائج الحركة

كما أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية على عدم شمولهم بالنقل الخارجي لمدة خمسة أيام من إعلان نتائج الحركة رسميًا.
وأوضحت الوزارة في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام، أن الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل يكون من خلال تقديم طلب عن طريق نظام “فارس” الإلكتروني.
ويتم التقديم خلال خمسة أيام بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة، مؤكدة أنه لن يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات التي تنتهي في السادس من شهر رجب.


نبذة عن نظام نور

ويأتي نظام نور، خلفًا لنظام معارف والذي كان يتم العمل به في الوزارة لمدة خمس عشرة سنة من 1419 – 1433 هـ، نظام معارف هو نظام لإدارة عملية إدخال وجمع بيانات الطلبة ونتائج اختباراتهم. ويعتبر نظام معارف نظامًا لا مركزيًا يتم إعداده وتشغيله بشكل مستقل في كل مدرسة.
وبدأ النظام كنظام مركزي لإدارة اختبارات الثانوية العامة من حيث الرصد والمتابعة وطباعة الشهادات ووضع الصلاحيات للمستخدمين. ثم تم بعد ذلك تم تعميمه على جميع المراحل الدراسية, وتمت تسمية النظام بنظام نور وذلك بعد تصويت مفتوح لإدارات التعليم ومنسوبيها.

اقرأ أيضا

العالم في أسبوع.. 3.4 مليار ريال من حساب المواطن وطريقة الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة

نزهة لا تفوتها.. استمتع بأفضل الأوقات في حديقة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض

عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الإقامة المميزة.. ماذا يستفيد الحاصل على إقامة رائد أعمال في المملكة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الطلاب 10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

نظام نور 7:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. كيفية الاستعلام عن النتائج بنظام نور 1445؟ .. والتسجيل على النظام

نظام نور 5:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

أمطار غزيرة على عسير 2:08 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تحذير عاجل وإنذار أحمر من أمطار غزيرة على الرياض و7 مناطق لـ 9 مساءً

اقرأ أيضا

نظام الإقامة المميزة - السعودية - رسمي
8:47 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الإقامة المميزة ..رابط وشروط الإقامات الجديدة في المملكة

1
11:57 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. نهرٌ جارٍ طول العام في المملكة.. 5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش" (فيديو)

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
9:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

حديقة الملك فهد
4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نظام نور
4:49 م الأربعاء، 17 يناير 2024

رابط وطريقة تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

أخبار السعودية
4:48 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. الوطنية للإسكان"تطبق التمويل العقاري 2.59% و3حالات للإعفاء من الرسوم الجمركية

الوطنية للإسكان
4:18 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بدون سقف رواتب.. "الوطنية للإسكان" تعلن تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% "

ص3ض
4:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

الاتصالات السعودية
2:26 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أخبار السعودية
2:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة وآخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين