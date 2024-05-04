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عاجل.. بشرى من "الصحة" بشأن حالات التسمم الغذائي بالرياض (تفاصيل)

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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 أعلنت وزارة الصحة بأنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرًا.

وأوضحت أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطنا و6 مقيمين.اضافة اعلان

تعافي 43 حالة من التسمم الغذائي

 وبينت أن 50 شخصًا من المصابين قد تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و11 حالة منومة بالأجنحة، و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.

السيطرة على تفشي التسمم الغذائي

 وأفادت أن هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة النظر إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله.

وأكدت أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

 ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

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