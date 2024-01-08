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"الغذاء والدواء" تبُاغت منفذ بيع في بريدة وتضبط هذه الأشياء

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ 600 عبوة في أحد منافذ البيع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.اضافة اعلان

ضبط عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية

 وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت المنتجات المخالفة خلال جولات الرصد والتقصي التي تنفذها على منافذ بيع مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك بهدف التحقق من نظامية المنتجات المتداولة.


حملات رقابية وتفتيشية دورية

 وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة, كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

طريقة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت

 ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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