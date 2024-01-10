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أخبار السعودية.. مزايا إضافية لحاملي الإقامة المميزة ورابط الاستعلام عن الدفعة 74 لحساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار العالمي والتوسط لحل النزاعات
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة لعبت دورا مهما في الاستقرار العالمي والتوسط في النزاعات.

بخلاف المنتجات الجديدة.. مزايا إضافية لحاملي لإقامة المميزة
 أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة.

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا تفصيليًا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الشتاء الحالي والذي بدأ من شهر ديسمبر الماضي ويستمر حتى فبراير 2024.

حساب المواطن.. رابط الاستعلام عن الدفعة 74 لمستحقي دعم شهر يناير 2024
 في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدفعة 74 من حساب المواطن لشهر يناير.

مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدًا.. طريقة ورابط التقديم
كشفت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك والوفد الدائم في نيويورك، والقنصلية العامة في هيوستن والقنصلية العامة في لوس أنجلوس"، وذلك على النحو التالي:

الغذاء والدواء تحيل مخالفًا إلى النيابة العامة لهذا السبب

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة.

"سدايا": 500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج
تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تعزيز قيمة البيانات الوطنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، ومنها موسم الحج والعمرة.

70 % من تكاليف المدارس الأهلية للموارد البشرية
حددت رئيس فريق الاستثمار في اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، نورة العجمي، نسبة 70% من التكاليف الإجمالية لمدارس قطاع التعليم الأهلي، للموارد البشرية.

بيان مهم لـ"الزكاة والضريبة الجمارك" بشأن ضريبة السلع الانتقائية
دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يناير 2024م كحدٍ أقصى.

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