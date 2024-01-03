الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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أخبار السعودية.. عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق وأسباب حرمان الزوج من قرض سكني

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى تم إخلاء ساكنيه.. ولا إصابات
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

تحذير من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، متوقعًا هطول أمطار مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ ورياح تستمر في كل المناطق حتى المساء.

 300 ألف ريال غرامة على منشأة تخزّن أغذية منتهية الصلاحية في جدة وأبها
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضبط منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مفتشيها في فرعي المنطقة الغربية والجنوبية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة
أتاحت المديرية العامة للجوازات، تمديد تأشيرة الخروج والعودة، سواء للمقيمين داخل أو خارج المملكة.

عند حذفه بالخطأ ما الإجراءات المطلوبة لاستعادة حساب المواطن؟

أوضح حساب المواطن الإجراءات التي يجب اتباعها عند قيام المستفيد بحذف حسابه من البرنامج.

"سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن من شروط الحصول على قرض من سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.

طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445
كشف مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر.

تفاصيل وطريقة استخدام مُعدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة
أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استخدام مُعِدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.

لا تتطلب الخبرة.. "أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض
أعلن مركز الشراكات الإستراتيجية الدولية بالرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى "لا يشترط الخبرة" على النحو التالي:

المرور يوضح موعد الفحص الدوري لـ مركبة جديدة
أوضحت الإدارة العامة للمرور، موعد الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة.

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للفصل الثالث.. "التدريب التقني" يُعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد

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