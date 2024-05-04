السبت، 25 شوال 1445 ، 04 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بأمر خادم الحرمين.. إلغاء لقب "معالي" عن "الخونة" و"الفاسدين"

خادم الحرمين الشريفين - صورة رسمية
خادم الحرمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.اضافة اعلان

سحب لقب معالي من الخونة والفاسدين

وشدد الأمر الملكي على سحب لقب معالي من المتورطين في تلك الجرائم، سواء تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم، وفقًا لـ"عكاظ".
وشمل الأمر أيضًا التوجيه بسحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها وسحب الأوسمة التي يحملها.
ونص الأمر الملكي على أن القرار يأتي استشعارًا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.
ورحب قانونيان ومختصان بالأمر الملكي، واعتبراه عقوبة تكميلية في إطار الأنظمة والتشريعات التي تحارب الفساد.

المملكة تحاصر وتحارب الفساد

وأجمع كل من الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أستاذ القانون بجدة والمحامي أشرف السراج، أمس (الجمعة) على أن الأمر الملكي يؤكد أن الدولة ماضية في كل الاتجاهات لمحاصرة ومحاربة الفساد.
واعتبرا ما تضمنه الأمر الملكي من اعتماد عدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب أياً من جرائم الخيانة أو الفساد، وما يخل بنزاهة الوظيفة العامة، من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، عقوبة تكميلية إضافية تعزز محاربة الفساد في ظل سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها.
يشار إلى أن الأمر الخاص بعدم إطلاق لقب "معالي" على الخونة والفاسدين بات ساريًا ويُعمل به فورًا بحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

اقرأ أيضا

ارتفاع تدريجي.. خبير أرصاد يكشف سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الماضي

"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وأمطار وضباب على هذه المناطق لـ7 صباحًا

عاجل.. أهم 10.. آخر تطورات حالات التسمم الغذائي وتحديد موعد صرف حساب المواطن

سفارة المملكة في تنزانيا تحذر المواطنين من التواجد بهذه المناطق

بشرى لهؤلاء.. رابط التقديم على وظائف شاغرة بالهيئة الملكية بالجبيل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين -. تواصل.. 3:14 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

خادم الحرمين 12:32 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في ضحايا السيول والأمطار

خادم الحرمين -. تواصل.. 2:08 م الخميس، 11 أبريل 2024

برعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل

خادم الحرمين 1:59 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة