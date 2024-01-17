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"الخضيري" يُحذر من هذه الطريقة في تناول الأدوية: خطر

د. فهد الخضيري
أ.د.فهد الخضيري
أ أ
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حذر الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، من تجاوز الجرعة المخصصة لتناول الأدوية.

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"الخضيري" يُحذر من هذه الطريقة في تناول الأدوية

وأكد على حسابه في منصة "إكس"، تحذيره من تجاوز الجرعة أو تكرارها ومخالف تعليمات الدواء أو صانعه، مع ضرورة الالتزام بالكمية.
وشدد على أهمية ضبط المدة المحددة لتناول الدواء، وعدم الاستمرار عليه مدة أطول مما هو مقنن له؛ لأن ذلك يجلب أعراضًا أخرى وآثارًا جانبية وأمراضًا إضافية.


تكرار جرعات الدواء خلال اليوم خطر صحي

وبين أن تكرار الجرعات خلال اليوم خطر صحي، مشيرًا إل عدم صحة الاعتقاد بأن زيادة الجرعة ستعجّل بالشفاء بل قد تضر صحيًا.
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على الأطعمة والأشربة والأدوية سواء الطبية الدوائية أو حتى العشبية.

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