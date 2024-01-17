الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.

إجراء تغييرات على بيانات حساب المواطناضافة اعلان

فيما يلي الخطوات التي حددها البرنامج في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك:
التوجه الى حسابك 
تعديل الدخل من خلال أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة) 
تعديل الدخل 
حفظ البيانات 
وأوضح البرنامج، أنه سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى. 

 

تعديل بيانات حساب المواطن

يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
انقر على تسجيل الدخول.
اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.
اختر خدمة تعديل البيانات.
قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
انقر على حفظ.


تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

أتاح حساب المواطن، تغيير رقم الجوال الذي يشترط إدراجه ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم.
وقال: "يمكنك تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم

انتهز الفرصة.. وظائف في "الإحصاء" بدوام كامل وجزئي لا تتطلب الخبرة

سارع بالتقديم.. "الطاقة" تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

عاجل.. مكافأة 1000 دولار شهريًا.. جامعة الملك عبدالله تُعلن برامج تدريب لـ239 مسارًا

جامعة الملك سعود تعلن آخر موعد لتأجيل الفصل الدراسي الثاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 2:02 ص السبت، 23 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تعطل التطبيق والقيام بهذا الإجراء

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 7:29 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يرد على المستفيدين ويكشف سر هذه المشكلة

حساب المواطن 2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

حساب المواطن 2:56 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الراتب الوظيفي

اقرأ أيضا

ابشر
9:15 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي عبر أبشر

أكاديمية الصناعات العسكرية
8:43 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

مكافأة شهرية.. رابط وطريقة التقديم في برنامج مبتدئ بالتوظيف بالصناعات العسكرية

SideBanner
8:27 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط وشروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة 1445

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
5:54 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط وخطوات الاستعلام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الاتصالات السعودية
2:26 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أخبار السعودية
2:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

أخبار السعودية.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة وآخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين

حساب المواطن
1:14 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن للحاصلين على قروض بخصوص الدعم

فيديو
12:52 م الأربعاء، 17 يناير 2024

الفالح: دول الخليج نجحت في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بضعف المعدلات العالمية (فيديو)

عقارات
12:39 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال السنوات الأخيرة (فيديو)

وزارة التعليم1
12:34 م الأربعاء، 17 يناير 2024

تعرف على آخر موعد لطلبات النقل الخارجي للمعلمين قبل انتهاء التقديم