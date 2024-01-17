حساب المواطن: هذه خطوات إجراء تغييرات على بيانات المستفيدين

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حدد حساب المواطن، خطوات إجراء التغييرات على البيانات الشخصية للمستفيدين ببرنامج الدعم.





إجراء تغييرات على بيانات حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه الى حسابك وتعديل الدخل من خلال أيقونة ( ملف المستفيد ، بيانات عامة ) و تعديل الدخل وحفظ البيانات ، وسيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 17, 2024

فيما يلي الخطوات التي حددها البرنامج في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك:التوجه الى حسابكتعديل الدخل من خلال أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)تعديل الدخلحفظ البياناتوأوضح البرنامج، أنه سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى.

تعديل بيانات حساب المواطن



تغيير رقم الجوال في حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

