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عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية
وظائف الاتصالات السعودية
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أعلنت شركة مراكز الاتصال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية، عن طرح وظائف متعددة بمسمى ممثل تجارب العملاء للرجال والنساء.اضافة اعلان
والوظائف متاحة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في منصات التواصل ومراكز الاتصال بمدينتي القصيم والمدينة المنورة، ولا يشترط الخبرة، وهى على النحو التالي:

وظائف الاتصالات السعودية.. الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
5- اجادة استخدام الحاسب الآلي.
6- العمل بنظام الشفتات.
7- لا يشترط الخبرة.

وظائف الاتصالات السعودية.. المزايا

- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- الرواتب تبدأ من 4000 شهريًا.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج والأبناء.
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع (تطبق الشروط).
- خصم (50%) على الفاتورة (3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي ثابت).
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من (6) أشهر (تطبق الشروط).
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.

نبذة عن الشركة


شركة مراكز الاتصال (CCC) هي نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة الاتصالات STC وشركة أيجز العالمية المختصة في مجال إدارة تجارب العملاء في 44 موقع حول العالم والتي تقدم خدماتها لأكثر من 150 شركة في قطاعات مختلفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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