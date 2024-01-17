عاجل.. براتب 4 آلاف ريال وبدون خبرة.. وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة مراكز الاتصال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية، عن طرح وظائف متعددة بمسمى ممثل تجارب العملاء للرجال والنساء. اضافة اعلان

والوظائف متاحة لحملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في منصات التواصل ومراكز الاتصال بمدينتي القصيم والمدينة المنورة، ولا يشترط الخبرة، وهى على النحو التالي:





وظائف الاتصالات السعودية.. الشروط



وظائف الاتصالات السعودية.. المزايا



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