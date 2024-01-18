الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"التعليم": لهذا السبب تم تقليص عدد الإدارات بمناطق المملكة (فيديو)
كشف وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن أهداف قرار تخفيض عدد إدارات التعليم في مناطق المملكة.

طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن
من المعروف أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم حساب المواطن.

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في نيويلندا، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.

براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة بالقطاع الخاص برواتب تصل لـ 11,250 ريال، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا
أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات واسعة على نظام العمل المرن، بهدف تطوير النمط من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر.

تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إسناد ملف بحث الحالات الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى القطاع الخاص، في 11 منطقةً، عدا الرياض وحائل.

خطوات الاستعلام عن عقد إيجار إلكترونيا برقم الهوية 1445
كشفت منصة "إيجار" عن خطوات الاستعلام عن عقد الإيجار إلكترونيا برقم الهوية، وهي إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تسهيل الأمور عليهم.

"الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة مثارة لـ7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية على عدد من مناطق المملكة.

"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه
توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء إجازة نهاية الأسبوع  اعتدالًا نهارًا وبرودة ليلًا على معظم مناطق المملكة.

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