الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. وظائف لحاملي الثانوية براتب 10 آلاف ريال وزيادة أسعار الطماطم إلى الضعف

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.

طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي 1445
منصة (صحتي) هي المنصة الموحدة لوزارة الصحة، التي تتيح للمستخدِم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي بالمملكة.

زيادة أسعار الطماطم إلى الضعف في نجران
لحقت أضرار كبيرة بالمزارعين والمحاصيل في منطقة نجران ومحافظاتها وقراها، نتيجة ضربة البرد التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

حساب المواطن يرد على المستفيدين ويكشف سر هذه المشكلة
يشكو مستفيدو حساب المواطن من عدم القدرة على استخدام البوابة الإلكترونية للبرنامج، الأمر الذي يعزوه الأخير إلى وجود بعض التحسينات التي يجرى القيام بها. 

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف لحاملي الثانوية في الهيئة الملكية بالجبيل
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر (18) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة
أعلنت وزارة التجارة، عن خطوات تأسيس الشركة المساهمة، وتأسيس الشركة المساهمة المبسطة، وذلك من خلال 6 خطوات عبر منصة أعمال.

"التجارة" تُغرم وكالة سيارات 50 ألف ريال لارتكابها هذه المخالفة
أعلنت وزارة التجارة أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على وكالة سيارات بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب المملكة.

الموعد والشروط.. "موهبة" تدعو هؤلا الطلاب لأداء الاختبار التأهيلي "عن بعد" لأولمبياد "أذكى"
دعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الطلاب لأداء الاختبار التأهيلي "عن بعد" لأولمبياد "أذكى".

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أقلها 3 وأعلاها 32.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

"التجارة" تُغرم وكالة سيارات 50 ألف ريال لارتكابها هذه المخالفة

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار ورياح شديدة على هذه المناطق وكل ما تريد معرفته عن المتحور JN.1

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