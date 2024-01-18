تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل

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قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إسناد ملف بحث الحالات الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى القطاع الخاص، في 11 منطقةً، عدا الرياض وحائل. اضافة اعلان





القطاع الخاص يتولى بحث حالات الضمان الاجتماعي



مكاتب الضمان تكتفي بالإشراف على الخصخصة



تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي



إعداد التقارير حول أحقية الحالة المستفيدة



وأكدت الوزارة أنها تهدف من خلال المرحلة الثانية من المشروع إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.وتسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد، وفقًا لصحيفة "الوطن".وتكتفي مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة بمهمة الإشراف على أعمال الخصخصة، إضافة إلى استمرار عملها في دعم وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقديم كافة الخدمات لهم.وقامت الوزارة خلال عام 2023، بتمكين أكثر من 110 آلاف مستفيد ضماني في ثلاثة مسارات رئيسة لبرنامج تمكين وهي مسار التوظيف ومسار التمكين والتأهيل والمسار الاقتصادي.وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل، والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش.وتقتضي الاتفاقية التي بين المركز الوطني للتخصيص وشركة علم، قيام الأخيرة بأعمال البحث الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دراسة الحالات الاجتماعية والاستقصاء والزيارات الميدانية.وتشمل أعمال الشركة، إعداد التقارير اللازمة مقرونة بالمرئيات اللازمة حول أحقية الحالة للاستفادة من برامج الدعم من عدمه، وصولًا إلى رفعها إلى الجهة المختصة بالوزارة.وتهدف الاتفاقية التي تأتي كمرحلة ثانية من المشروع، إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.