عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

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من المعروف أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم حساب المواطن.

لكن البرنامج أتاح لزوجة السجين، التسجيل كمستفيد رئيس بدلاً من زوجها، بالإضافة إلى أفراد الأسرة الآخرين. اضافة اعلان

وقال ردًا على استفسار حول طريقة التسجيل عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج".

وأضاف: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".



وعليكم السلام ،بإمكان الزوجة التسجيل ( كمستفيد رئيسي ) واختيار " عائل الأسرة مسجون " ولايتم إضافة الزوج ، وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 17, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

