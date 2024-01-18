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عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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من المعروف أن السجين لا تنطبق عليه الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم حساب المواطن.
لكن البرنامج أتاح لزوجة السجين، التسجيل كمستفيد رئيس بدلاً من زوجها، بالإضافة إلى أفراد الأسرة الآخرين.اضافة اعلان
وقال ردًا على استفسار حول طريقة التسجيل عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيس) واختيار "عائل الأسرة مسجون" ولا يتم إضافة الزوج".
وأضاف: "وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة".


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. 


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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