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"التعليم": لهذا السبب تم تقليص عدد الإدارات بمناطق المملكة (فيديو)

التعليم
وزارة التعليم
أ أ
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كشف وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن أهداف قرار تخفيض عدد إدارات التعليم في مناطق المملكة.

تقليص عدد إدارات التعليم

وقال لبرنامج "يا هلا بالعرفج" على فضائية "روتانا خليجية"، إن اتجاه الوزارة لتقليص عدد إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة، تقليص المستويات الإدارية ما بين الإدارة والمدرسة، حتى تصبح الوزارة فعليًا أقرب بشكل كبير للمدرسة، وتقدم خدماتها بشكل عادل لجميع المدارس. 
وأوضح أنه يوجد في كل إدارة تعليمية ممثل لوزارة التعليم، مشيرًا إلى أن مسيرة القرار كانت في السابق تمر عبر خمس مستويات، في حين أن اليوم يمر القرار من إدارة العموم إلى المدرسة أو مكتب التعليم.

تقليص مكاتب التعليم في مدن ومحافظات المملكة

وأشار وكيل وزارة التعليم العام إلى قرار الوزارة أيضًا بتقليص مكاتب التعليم في مدن ومحافظات المملكة من 249 إلى 138 مكتبًا، ودمج مكاتب التعليم.
ولفت إلى أن قرار تقليص إدارات التعليم أدى إلى تطور في الجانب التقني، مما أسهم في الحصول على الخدمة دون الانتقال إلى إدارة التعليم، مثل نظام "فارس" أو نظام "نور".

94 صلاحية لمدير إدارة التعليم

وأوضح أن هناك 94 صلاحية تم منحها لمدير إدارة التعليم، ومن بينها تعليق الدراسة عند الطوارئ، بالاشتراك مع إمارات المناطق، والدفاع المدني.
وبين أن تفويض الصلاحيات يساعد إدارات التعليم ومدراء التعليم بقضاء احتياجات المواطن داخل المناطق، بينما تتفرغ الوزارة لوضع السياسات التي تهدف إلى جعل المملكة ضمن أفضل 20 دولة تعليميًا على مستوى العالم. 
وأبان وكيل وزارة التعليم العام، أن الوزارة أسندت عملية صيانة وتطوير المدارس إلى شركة "تطوير" بدءًا من مطلع يناير الجاري. 


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