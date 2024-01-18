تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في نيويلندا، اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين.
تنبيه
مهم من سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع المواطنينوعلى
حسابها في منصة "إكس"، قالت سفارة المملكة في نيوزيلندا، إنها تود إحاطة
جميع المواطنين بوجود إجازة رسمية في البلاد.
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وأوضحت السفارة في بيان لها، أن يوم الاثنين الموافق 22/1/2024، هو إجازة رسمية وسيتم إغلاق مبنى السفارة.
وأضافت أنه سيتم عودة العمل يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024، وللحالات الطارئة يمكن للجميع التواصل عن طريق هذا الرقم "0064275922211"، مبينة أن الرقم الموحد للمواطنين بالخارج هو"920011114".