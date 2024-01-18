عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء إجازة نهاية الأسبوع اعتدالًا نهارًا وبرودة ليلًا على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع



أجواء مناسبة للتنزه



حالة مطرية مستمرة اليوم وغدًا



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية، فإنه على الجميع خلال إجازة نهاية الأسبوع أن يكشتوا ويتنزهوا في البر أو الاستراحات ويستمتعوا بأجواء مناسبة على معظم المناطق.وأضاف أنه يتوقع أجواءً معتدلة إلى لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، وأنه على من يخرج ليلًا أن يثقل الملابس في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية.وبين أن الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر يميل للحرارة نهارًا ويكون لطيفًا ليلًا، وأن الرياح من خفيفة إلى متوسطة ولا تمنع التنزه على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، ومن متوسطة إلى شبه قوية شرق المرتفعات الغربية والجنوبية وسواحل الخليج العربي ووسط ساحل البحر الأحمر.وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ، خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من المناطق الوسطى والشرقية من اليوم الخميس وحتى يوم غد الجمعة، وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير، والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل



وطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.