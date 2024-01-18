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"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزرة الموارد البشرية
أ أ
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أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات واسعة على نظام العمل المرن، بهدف تطوير النمط من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر.اضافة اعلان

السماع للموظفين في العمل المرن بأكثر من 95 ساعة شهريًا

ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بنقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

متى يتم احتساب العمل المرن ساعات عمل إضافية؟

وتعد ساعات العمل التي يؤدِّيها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد، بزيادة عن (95) ساعة شهريًّا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرُها مماثلًا لأجرِ الساعة الأساس المتفق عليه في عقد العمل.
ويحق للعامل بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، ويجوز تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة.

شروط عقد العمل المرن

وتضمنت التعديلات أنَّه يجب أنْ يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبًا، ومحدَّد المدة، ويُنَصُّ فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليوميَّة المعتادة لدى المنشأة.
وإذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع، كان للطرف المتضرر من الفسخ أنْ يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

العاملون لبعض الوقت ونظام الإجازات والعطل

ويخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
ويتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.

عقود العمل المرن للسعوديين فقط

وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر.
ولا يلزم بمكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.

نظام العمل المرن:

1ـ السماح بأكثر من 95 ساعة شهريًّا.
2ـ تقتصر العقود على السعوديين.
3ـ صاحب العمل غير ملزم بالتعويض عن الإجازات ونهاية الخدمة.
4ـ عقد العمل يجب أن يكون مكتوبًا.
5ـ يحق للمتضرر المطالبة ببقية العقد.
6ـ العقد ينص على عدد ساعات العمل.

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