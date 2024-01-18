"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

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أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات واسعة على نظام العمل المرن، بهدف تطوير النمط من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر. اضافة اعلان





السماع للموظفين في العمل المرن بأكثر من 95 ساعة شهريًا



متى يتم احتساب العمل المرن ساعات عمل إضافية؟



شروط عقد العمل المرن



العاملون لبعض الوقت ونظام الإجازات والعطل



عقود العمل المرن للسعوديين فقط



نظام العمل المرن:



ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ويخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بنقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.وتعد ساعات العمل التي يؤدِّيها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد، بزيادة عن (95) ساعة شهريًّا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرُها مماثلًا لأجرِ الساعة الأساس المتفق عليه في عقد العمل.ويحق للعامل بنظام العمل المرن الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، ويجوز تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة.وتضمنت التعديلات أنَّه يجب أنْ يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوبًا، ومحدَّد المدة، ويُنَصُّ فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليوميَّة المعتادة لدى المنشأة.وإذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع، كان للطرف المتضرر من الفسخ أنْ يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.ويخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.ويتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين، وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر.ولا يلزم بمكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.1ـ السماح بأكثر من 95 ساعة شهريًّا.2ـ تقتصر العقود على السعوديين.3ـ صاحب العمل غير ملزم بالتعويض عن الإجازات ونهاية الخدمة.4ـ عقد العمل يجب أن يكون مكتوبًا.5ـ يحق للمتضرر المطالبة ببقية العقد.6ـ العقد ينص على عدد ساعات العمل.