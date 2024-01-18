عاجل.. خطوات الاستعلام عن عقد إيجار إلكترونيا برقم الهوية 1445

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كشفت منصة "إيجار" عن خطوات الاستعلام عن عقد الإيجار إلكترونيا برقم الهوية، وهي إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تسهيل الأمور عليهم.



ومنذ إطلاقها، حققت المنصة نجاحا هائلا خاصة أنها تقدم للمواطنين الكثير من الفوائد، ولكن لكي يتم التسجيل بها فيجب توافر بعض الشروط أولا لدي المتقدم. اضافة اعلان





كيفية الاستعلام عن عقد إيجار برقم الهوية 1445 عبر منصة إيجار



كيفية إلغاء عقد الإيجار "أون لاين"



فوائد منصة إيجار

