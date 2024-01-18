الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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عاجل.. خطوات الاستعلام عن عقد إيجار إلكترونيا برقم الهوية 1445

إيجار
إيجار
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كشفت منصة "إيجار" عن خطوات الاستعلام عن عقد الإيجار إلكترونيا برقم الهوية، وهي إحدى الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تسهيل الأمور عليهم.

ومنذ إطلاقها، حققت المنصة نجاحا هائلا خاصة أنها تقدم للمواطنين الكثير من الفوائد، ولكن لكي يتم التسجيل بها فيجب توافر بعض الشروط أولا لدي المتقدم.اضافة اعلان

كيفية الاستعلام عن عقد إيجار برقم الهوية 1445 عبر منصة إيجار


عن طريق بعض الخطوات يمكن أن يستعلم المواطن عن عقد إيجار من خلال رقم الهوية، وهي تتضمن التالي:

1- يجب أولا الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة إيجار من هنا.
2- بعد ذلك عليك بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم.
3- انقر على الخدمات الإلكترونية التي توجد أعلى النافذة الظاهرة أمامك.
4- اضغط على الاستعلام عن عقد الإيجار.
5- أخيرا سيتم ظهور جميع البيانات التي تخص العقد بالنسبة لكافة الحالات أما كنت مؤجر أو مستأجر بما يتضمن الوسيط العقاري.

كيفية إلغاء عقد الإيجار "أون لاين"


كذلك يمكن إلغاء العقد بشكل إلكتروني من قبل أحد الطرفين عن طريق إتباع تلك الخطوات:

1- الدخول أولا على منصة إيجار ثم قم بإدخال اسمك.
2- قم باختيار صفتك سواء كنت مؤجر أو مستأجر.
3- عليك بإدخال رقم الهوية ونوعها ثم قم بتوضيح رقم جوالك وبريدك الإلكتروني وبعض البيانات عن الطرف الآخر التي تتضمن اسمه ونوع هويته ورقمها.
4- اكتب رقم الصك وتاريخه وأيضا رقم عقد الإيجار والرقم الخاص بقرار اخلاءه، وغيره.
5- ارفع جميع المستندات المطلوبة مع إدخال الرمز المرئي.
6- أخيرا اضغط على صحة كافة البيانات التي قمت بإدخالها ثم قم بالضغط على إرسال.
7- شروط التسجيل في منصة إيجار السعودية 1445.
8- لكي يتم التسجيل في منصة إيجار يجب أن يتوفر بعض الشروط أولا لدى المسجل وتتضمن هذه الشروط التالي:
9- أن يكون الهدف من عملية الإيجار للسكن به دون أي أهداف أخرى.
10- أن يتوفر للمنشأة العقارية سجل تجاري.
11- كذلك على المسجل أن يحمل الجنسية السعودية.
12- عدم انتهاء صلاحية السجل التجاري الخاص بالمنشأة.

 فوائد منصة إيجار

1- تعزز قطاع الإيجار في نطاق الناتج المحلي.
2- تحافظ تلك المنصة على حقوق الطرفين سواء كنت مؤجر أو مستأجر.
3- تعمل على توفير العقود الإلكترونية التي يتم اعتمادها من قبل وزارة العدل في المملكة.
4- تفعيل العقود وأيضا توثيقها عن طريق السند التنفيذي.
5- تسعى لتعزيز التعامل عند عدم القيام بتسديد الأجرة.
6- توفر كافة الأدوات وأيضا الحل الإلكتروني الذي يتمثل في توضيح القيمة المضافة.


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