الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. الحد المانع من استحقاق حساب المواطن والضمان المطور لمستفيدي الدعم السكني

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

السجن 5 سنوات إحداها.. مكافحة التستر تقرر 5 عقوبات رادعة بحق المخالفين
أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عقوبات رادعة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر.

وزير الشؤون البلدية: نصور مدينة الرياض أسبوعيًا لحل المشاكل الميدانية (فيديو)
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على أن الوزارة بالتعاون مع "سدايا" استطاعت التقاط صور أسبوعية لمدينة الرياض للتأكد من جودة الأعمال الميدانية.

بشرى.. إتاحة خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوى بالمنازل
بدأت مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في توفير خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي.

الإحصاء: انخفاض الحوادث المرورية الجسمية في المملكة بنسبة 6.8%
تراجعت نسبة الحوادث المرورية الجسيمة 6.8%، والتي بلغت 16.962 حادثًا خلال عام 2022، مقارنة بـ 4.555 وفاة في 2021، وفقا لهيئة العامة للإحصاء.

كيف يستفيد الحاصل على الدعم السكني من الضمان المطور؟
اشترطت وزارة الموارد البشرية، لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، عدم تجاوز الأسرة للحد المانع.

الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن
قال حساب المواطن، إن الحد المانع من استحقاق الدعم يختلف من أسرة لأخرى. 

الجلاجل: المملكة تشهد أفضل تحول صحي في العالم (فيديو)
قال وزير الصحة فهد الجلاجل، إن التحول في القطاع الصحي كبير جدا مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية.

خطوات رفع الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1445 عبر منصة مدرستي
مزايا عدة توفرها منصة مدرستي، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

 تقترب من الصفر.. هذه المدينة تسجل أدنى حرارة بالمملكة
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, لليوم الثاني على التوالي.

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