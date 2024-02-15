أخبار السعودية.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في جانيين.. والطلاب المستحقون للمكافآت

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قاموا بتهديد الأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بحق مواطنَيْن في مكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بحق اثنين من الجناة في مكة المكرمة، فيما يلي نصه :
أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
زلزال في البحر الأحمر.. ما تأثيره على حدود السعودية؟
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر رصدت هزة أرضية وسط البحر الأحمر.
الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6% خلال يناير 2024
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ما نسبته 1.6% خلال شهر يناير 2024م، وذلك مقارنة بشهر يناير 2023م.
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة.. والمواد الكيميائية في الصدارة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفع بنسبة 4.3% خلال شهر يناير 2024 مقارنةً بنظيره من عام 2023.
منها تأشيرة متعددة.. المملكة تمنح تسهيلات للقادمين من الإمارات
اختتمت المنصةُ الحكومية الموحّدة "نُسُك" لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقاءها التعريفي والمعرض التفاعلي المصاحب له، الذي أقامته في مدينة دبي.
خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
مع نهاية دوام الأربعاء القادم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لأكثر من 6 ملايين طالب، في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام
تقدم وزارة التعليم مكافآت للعديد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
"أبشر" توضح كيف يتم الاعتراض على المخالفات المرورية؟
كشفت منصة "أبشر" عن 4 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية.
شروط تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية
تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 بالمئة على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى..
بشرى للخريجين.. الزكاة والجمارك تُعلن وظائف للبكالويوس فأعلى بالرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية: