عاجل.. ننشر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

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أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عددًا من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، وأبرزها:

-الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري.

-الاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية.

-إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).





الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية



التغيير في نسبة الملكية



الدليلان التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية



ضريبة التصرفات العقارية

