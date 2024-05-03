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أقلها 10 درجات.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في المدينة والمنورة وجازان والقنفذة، و35 في وادي الدواسر وبريدة ونجران، و34 في الدمام والخرج وشرورة، و33 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 13، وطريف والطائف 14، وسكاكا وتبوك وحفر الباطن 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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