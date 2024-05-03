أقلها 10 درجات.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38
درجة في مكة المكرمة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 درجة في المدينة والمنورة وجازان والقنفذة، و35 في وادي الدواسر وبريدة ونجران، و34 في الدمام والخرج وشرورة، و33 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها 13، وطريف والطائف 14، وسكاكا وتبوك وحفر الباطن 19 درجة مئوية.