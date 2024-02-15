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عاجل.. زلزال في البحر الأحمر.. ما تأثيره على حدود السعودية؟

زلزال
زلزال
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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر رصدت هزة أرضية وسط البحر الأحمر.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، في بيان عبر حسابه في منصة "إكس"، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بمركز المخاطر الجيولوجية، رصدت صباح اليوم الساعة 6:52:29 هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي بلغ ٤,٤٠ درجات على مقياس ريختر وعمق ٣٢ كيلومترًا.اضافة اعلان
وأضاف، أن سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الإفريقية.
وأشار إلى أن حدود المملكة لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية


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