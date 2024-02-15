منها تأشيرة متعددة.. المملكة تمنح تسهيلات للقادمين من الإمارات

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اختتمت المنصةُ الحكومية الموحّدة "نُسُك" لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة لقاءها التعريفي والمعرض التفاعلي المصاحب له، الذي أقامته في مدينة دبي.





التعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة من المنصة



تأدية العمرة عبر التأشيرة الإلكترونية



تشغيل 3 رحلات للخطوط السعودية أسبوعيًا



أهمية بناء الشراكات في سوق الإمارات



وأقيم اللقاء برعاية ومشاركة وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الهيئة السعودية للسياحة.تهدف «نُسُك» من خلال تنظيم الحدث إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنصة لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.وحضر اللقاء الشركاء التجاريين الممثلين شركات ووكالات السفر والسياحة والعمرة من الجهات العاملة في القطاع، والذين زاد عددهم على 400 شريك تجاري.وأعلن الربيعة، عن عدد من التسهيلات لزيادة عدد المعتمرين والزوار القادمين من الإمارات، ومنها أنه أصبح بإمكان المقيمين فيها تأدية مناسك العمرة عبر التأشيرة الإلكترونية المتعددة التي تمتد إقامتها داخل المملكة إلى 90 يوماً في العام الواحد.إضافة إلى بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية من دبي إلى المدينة المنورة بواقع 3 رحلات أسبوعياً، مع ارتفاع إلى رحلة يومية في شهر رمضان المبارك.وتخصيص رحلات منخفضة التكلفة من أبوظبي إلى جدة والمدينة المنورة على متن خطوط طيران «ناس»، مع مضاعفة الرحلات بين «دبي – جدة» إلى 29 رحلة أسبوعياً، إضافة إلى الرحلات اليومية إلى المدينة المنورة.وأكد فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي المشرف العام على "نُسُك" على أهمية بناء الشراكات في سوق الإمارات الذي يُعد من أهم الأسواق الخليجية في قطاع العمرة.وأضاف: تواصل المملكة جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، عبر تفعيل اللقاءات التعريفية؛ وهو ما ينعكس على مد جسور التواصل، وفتح آفاق التعاون في سبيل إثراء رحلة المعتمرين والزوار من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.