الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق حتى 11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "عرعر وطريف".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر وبدر ووادي الفرع".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق وبقعاء والشنان وسميراء".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة والطائف والعرضيات وخليص والليث والكامل وبحرة والشعيبة والجموم ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".
8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
9 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور". 
10 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار ورياح قوية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أقلها 5 وأعلاها 35.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أمطار القصيم.. شاهد جريان السيول مع البرد بالدليمية والرس ورياض الخبراء

"المرور" ينفذ مليون و 751 ألف عملية في يناير عبر منصة "أبشر"

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. زيادة متوقعة في الرواتب بالمملكة ومكافأة الطلاب في حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

امطار غزيرة على تبوك 8:57 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

تحذير عاجل من حالة مطرية ورياح متربة على الرياض و8 مناطق لـ 10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 1:19 م الأحد، 11 فبراير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق حتى 10 مساءً

أمطار غزيرة بالرياض 12:19 م الخميس، 01 فبراير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض و11 منطقة لـ 9 مساءً

images 12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً