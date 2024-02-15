عاجل.. أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض ومكة وهذه المناطق حتى 11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



أمطار ورياح قوية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "عرعر وطريف".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".4 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر وبدر ووادي الفرع".6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق وبقعاء والشنان وسميراء".7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة والطائف والعرضيات وخليص والليث والكامل وبحرة والشعيبة والجموم ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".8 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.9 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".10 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.