شروط تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

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تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 بالمئة على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى..

وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.





شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية



وحدد برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس"، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:وتشمل الشروط:1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.2- أن يكون المسكن الأول للمواطن3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.



مرحبا،



شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:



1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.

2- أن يكون المسكن الأول للمواطن

3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء

ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 15, 2024

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