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شروط تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

سكني
سكني
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تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 بالمئة على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى..

وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.اضافة اعلان

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية

وحدد برنامج سكني عبر حسابه في منصة "إكس"، شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:
وتشمل الشروط:
1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر.
2- أن يكون المسكن الأول للمواطن
3- تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.

ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7 - أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
- التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
- أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.
- اضغط (التحقق).
- أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
- بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
- اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة.
- اضغط على (موافق).
- أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
- إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
- ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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