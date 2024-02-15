بشرى للخريجين.. الزكاة والجمارك تُعلن وظائف للبكالويوس فأعلى بالرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:





الزكاة والجمارك تُعلن عن وظائف للبكالوريوس فأعلى بالرياض



التخصصات المطلوبة



طريقة التقديم



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