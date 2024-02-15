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بشرى للخريجين.. الزكاة والجمارك تُعلن وظائف للبكالويوس فأعلى بالرياض

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

 الزكاة والجمارك تُعلن عن وظائف للبكالوريوس فأعلى بالرياض

1 - خبير ذكاء الأعمال.
2 - خبير التحليل الاقتصادي.
3 - أخصائي أول خدمات الموظفين.
4 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
5 - أخصـــائي رئيـس لإدارة المـوارد البشــريــة.
6 - أخصـائي ضمــان الجودة والإنفـاذ الجمـركي.
7 - ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب.
8 - مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات.

  التخصصات المطلوبة

- القانون
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- علم البيانات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الموارد البشرية
- الدراسات القانونية
- أو مايعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

 وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من مايو 2021 الموافق 23 من رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


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