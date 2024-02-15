بشرى للخريجين.. الزكاة والجمارك تُعلن وظائف للبكالويوس فأعلى بالرياض

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
الزكاة والجمارك تُعلن عن وظائف للبكالوريوس فأعلى بالرياض1 -
خبير ذكاء الأعمال.
2 - خبير التحليل الاقتصادي.
3 - أخصائي أول خدمات الموظفين.
4 - خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
5 - أخصـــائي رئيـس لإدارة المـوارد البشــريــة.
6 - أخصـائي ضمــان الجودة والإنفـاذ الجمـركي.
7 - ضمان الجودة والتنفيذ لمشرف الزكاة والضرائب.
8 - مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تكنولوجيا المعلومات.
التخصصات المطلوبة-
القانون
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- علم البيانات
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الموارد البشرية
- الدراسات القانونية
- أو مايعادلهم