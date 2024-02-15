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ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة بالمملكة.. والمواد الكيميائية في الصدارة

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المواد الكيميائية سجلت أعلى ارتفاع بالأسعار
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفع بنسبة 4.3% خلال شهر يناير 2024 مقارنةً بنظيره من عام 2023.اضافة اعلان
ويُعزى الارتفاع بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.

المواد الكيميائية الأساسية تشهد أعلى ارتفاعًا في يناير 2024

سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 10.4 %، مقارنة بشهر يناير 2023، وهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0% وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 2.4%، ويرجع الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.4%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0%.
من ناحية أخرى، سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 1.6% نتيجة انخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.8%.
وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.6% نتيجة انخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.6%.  
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5 %.

ارتفاع أسعار الجملة لشهر يناير 2024 بنسبة 2.0% مقارنة بشهر ديسمبر 2023

ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 2.0% لشهر يناير 2024م مقارنةً بشهر ديسمبر 2023م؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأـخرى القابلة للنقل بنسبة 5.0 % نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، ارتفاعًا بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.5% وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.5%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1 %، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1 %.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.4%، نتيجة انخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.7%. 
كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.5%. 

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