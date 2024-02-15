الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. "أبشر" توضح كيف يتم الاعتراض على المخالفات المرورية؟

المخالفات المرورية
أبشر تتيح الاعتراض على المخالفات آليًا
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كشفت منصة "أبشر" عن 4 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية.

الشروط الأربعة لتقديم المخالفات المروريةاضافة اعلان

وفيما يلي الشروط الأربعة لتقديم المخالفات المرورية:
-لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها. 
-لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة. 
-عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.
-يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة وذلك لكل سنة ميلادية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر 

يمكن تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:
1 -تسجيل الدخول من أبشر (من هنا).
2- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- قم بكتابة رمز التحقق.
4- قم بتسجيل الدخول على المنصة.
5- قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.
6- قم بالضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
7- قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.
8- قم بقراء جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.
9- قم بالدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.

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