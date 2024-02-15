عاجل.. "أبشر" توضح كيف يتم الاعتراض على المخالفات المرورية؟

كشفت منصة "أبشر" عن 4 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية.



الشروط الأربعة لتقديم المخالفات المرورية



وفيما يلي الشروط الأربعة لتقديم المخالفات المرورية:

-لتقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا، يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.



-لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

-عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.