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الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6% خلال يناير 2024

اقتصاد
الاقتصاد السعودي
أ أ
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بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ما نسبته 1.6% خلال شهر يناير 2024م، وذلك مقارنة بشهر يناير 2023م.
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التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6% خلال يناير 2024

ويعد مؤشر يناير أعلى من الشهر السابق ديسمبر 2023، على أساس سنوي حيث سجل 1.5% وذلك حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، وفقًا لـ "الإخبارية".
في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير 2024

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يناير 2024م ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.1% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.2%.

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