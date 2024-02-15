خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أ أ

مع نهاية دوام الأربعاء القادم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لأكثر من 6 ملايين طالب، في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.





إعلان النتائج بنهاية دوام الأربعاء القادم



الاستعلام عن النتائج عبر منصة نور

