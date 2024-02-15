خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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مع نهاية دوام الأربعاء القادم، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لأكثر من 6 ملايين طالب، في 33 ألف مدرسة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.
إعلان النتائج بنهاية دوام الأربعاء القادموشددت وزارة التعليم على مدراس التعليم العام بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اليومي في نظام (نور) الإلكتروني للمواد أولاً بأول، وعدم تأخير أعمال كنترول الاختبارات؛ وذلك لضمان إظهار النتائج بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم، وقبل بدء إجازة يوم التأسيس ونهاية الفصل الدراسي.
الاستعلام عن النتائج عبر منصة نوروفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر منصة نور:
-الدخول إلى منصة نور (من هنا).
-تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القوم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق.
-من خلال القائمة الرئيسة للنظام، قم بالنقر على (نتائج الطلاب).
-اختيار المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
-تسجيل رقم الهوية المخصص للطالب والنقر على استعلام أو بحث.
-ستظهر جميع نتائج الطالب في كل المواد أمامك.