عاجل.. الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام

أ أ

تقدم وزارة التعليم مكافآت للعديد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وحددت الوزارة موعد صرف مكافأة الطلاب في 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال مصادفته مع يوم الإجازة الرسمية، يتم تقديم أو تأخير وقت الإيداع وفقًا لما تقرره.





شروط الحصول على مكافأة الطلاب



الطلاب المستحقون للمكافأة والإعانة



كيفية الاستعلام عن مكافأة الطالب

