عاجل.. الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام

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تقدم وزارة التعليم مكافآت للعديد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وحددت الوزارة موعد صرف مكافأة الطلاب في 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال مصادفته مع يوم الإجازة الرسمية، يتم تقديم أو تأخير وقت الإيداع وفقًا لما تقرره.
شروط الحصول على مكافأة الطلابفيما يلي شروط الحصول على مكافآت الطلاب:
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- أن يكون الطالب مقيدًا وتابعًا لإحدى مدارس التعليم العام أو إحدى الجامعات الأهلية أو الحكومية.
- أن يكون الطالب ملتزمًا بشكل كامل بالحضور إلى المدرسة أو الجامعة.
الطلاب المستحقون للمكافأة والإعانةوحددت وزارة التعليم بالمملكة، فئات محددة من الطلاب المستحقين للمكافأة والإعانة، وهم:
- طلاب المدارس الحافظين للقرآن الكريم.
- طلاب محو الأمية وطلاب التعليم في المرحلة الابتدائية.
- طلاب دار التوحيد في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
- طلاب التربية الفكرية.
- طلاب التربية الخاصة.
- طلاب الأمل للصم.
- طلاب النور للمكفوفين.
- إعانات بدل الاغتراب.
- إعانات القرى النائية.
- إعانات أبناء المعلمين المتوفين.
كيفية الاستعلام عن مكافأة الطالبفيما يلي خطوات الاستعلام عن صرف المكافأة للطلاب:
خطوات تنفيذ الخدمة
1- تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (من هنا).
2- المكافآت والإعانات.
3- عرض مسيرات المكافآت.
4- إدخال بيانات الطالب.
5- الضغط على زر "ابحث".