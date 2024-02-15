الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. الطلاب المستحقون للمكافآت والإعانات وطريقة الاستعلام

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الوزارة تمنح مكافأة للطلاب المستحقين
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تقدم وزارة التعليم مكافآت للعديد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وحددت الوزارة موعد صرف مكافأة الطلاب في 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال مصادفته مع يوم الإجازة الرسمية، يتم تقديم أو تأخير وقت الإيداع وفقًا لما تقرره.اضافة اعلان

شروط الحصول على مكافأة الطلاب

فيما يلي شروط الحصول على مكافآت الطلاب:
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية.
- أن يكون الطالب مقيدًا وتابعًا لإحدى مدارس التعليم العام أو إحدى الجامعات الأهلية أو الحكومية.
- أن يكون الطالب ملتزمًا بشكل كامل بالحضور إلى المدرسة أو الجامعة.

الطلاب المستحقون للمكافأة والإعانة

وحددت وزارة التعليم بالمملكة، فئات محددة من الطلاب المستحقين للمكافأة والإعانة، وهم:
- طلاب المدارس الحافظين للقرآن الكريم.
- طلاب محو الأمية وطلاب التعليم في المرحلة الابتدائية.
- طلاب دار التوحيد في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
- طلاب التربية الفكرية.
- طلاب التربية الخاصة.
- طلاب الأمل للصم.
- طلاب النور للمكفوفين.
- إعانات بدل الاغتراب.
- إعانات القرى النائية.
- إعانات أبناء المعلمين المتوفين.

كيفية الاستعلام عن مكافأة الطالب

فيما يلي خطوات الاستعلام عن صرف المكافأة للطلاب:
خطوات تنفيذ الخدمة
1- تسجيل الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (من هنا).
2- المكافآت والإعانات.
3- عرض مسيرات المكافآت.
4- إدخال بيانات الطالب.
5- الضغط على زر "ابحث".

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