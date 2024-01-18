الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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أخبار السعودية.. الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي وتقسيط فواتير الكهرباء بدون فوائد

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

طريقة الحصول على وظيفة في الضمان الاجتماعي.. الشروط والخطوات
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية الحصول على وظيفة من الضمان الاجتماعي. 

ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

حمل التطبيق الآن.. قسط فواتير الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي
أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، للعملاء تقسيط المبالغ المستحقة على الحساب من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية، بدون الحصول على فوائد نظير ذلك .

تنبيه من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر
يتساءل بعض الموظفين المشتركين في نظام التأمينات، حول إمكانية شراء مدد الخدمة المتبقية من أجل السماح لهم بالتقاعد المبكر. 

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة
تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن توفر (26) وظيفة شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة) حسب المسميات والشروط التالية:

تنبيه مهم لـ "الداخلية" بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024
أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، تنبيهًا مهمًا بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024.

دورة تأهيلية مجانية في الصناعات التحويلية لمدة شهر مع شهادة معتمدة
أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بالرياض عن دورة تأهيلية في الصناعة التحويلية وهي دورة مجانية لمدة "4 أسابيع" بإجمالي "80 ساعة تدريبية".

ضبط مروج للمخدرات في جازان ومخالف للنظام بمكة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان عملية تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

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