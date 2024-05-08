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أسترازينيكا تسحب لقاحها كوفيد 19 من الأسواق.. والسبب مفاجأة

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شركة أسترازينيكا البريطانية
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 أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية المصنّعة للأدوية، اليوم الأربعاء، أنها قررت سحب لقاحها المضاد لكوفيد 19 من الأسواق.اضافة اعلان

أسترازينيكا تسحب لقاحها لكوفيد 19 من الأسواق

وأوضحت حسب "العربية"، أنه لأسباب تجارية فإنها سحبت لقاح "فاكسيفريا" الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء.

فائض في الجرعات المحدّثة

وأضافت أنه نظرًا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات "كوفيد-19" للمتحورات مذاك، فإنه تقرر سحب العقار لوجود فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة.
ووفق مراقبين، فقد أدى القرار إلى تراجع الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته.

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