أسترازينيكا تسحب لقاحها كوفيد 19 من الأسواق.. والسبب مفاجأة

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أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية المصنّعة للأدوية، اليوم الأربعاء، أنها قررت سحب لقاحها المضاد لكوفيد 19 من الأسواق.





أسترازينيكا تسحب لقاحها لكوفيد 19 من الأسواق



فائض في الجرعات المحدّثة



وأوضحت حسب "العربية"، أنه لأسباب تجارية فإنها سحبت لقاح "فاكسيفريا" الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء.وأضافت أنه نظرًا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات "كوفيد-19" للمتحورات مذاك، فإنه تقرر سحب العقار لوجود فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة.ووفق مراقبين، فقد أدى القرار إلى تراجع الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته.