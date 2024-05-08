لا إصابات.. دفاع مدني محايل يخمد حريقاً في محال تجارية

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أعلن الدفاع المدني بمحايل عسير عن إخماد حريق في محال تجارية بحي البلد، ولا إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أن دفاع مدني الرياض باشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة.

جاء ذلك عبر حساب "الدفاع المدني" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".



تحرك من الدفاع المدني:



السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة



لم تسجل أي خسائر في الأرواح



وقبل ذلك، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن "مدني جدة" تمكن من إخماد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.