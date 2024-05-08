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لا إصابات.. دفاع مدني محايل يخمد حريقاً في محال تجارية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بمحايل عسير  عن إخماد حريق في محال تجارية بحي البلد، ولا إصابات.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أن دفاع مدني الرياض باشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي قرطبة.اضافة اعلان
جاء ذلك عبر حساب "الدفاع المدني" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

تحرك من الدفاع المدني:

وقبل ذلك، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن "مدني جدة" تمكن من إخماد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات.

السيطرة على حريق في مصنع أحبار بجدة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني، أن قواتها تحركت بسرعة لمباشرة حريق ضخم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني في جدة سيطرت على حريق شب في أحد مصانع الأحبار بالمنطقة الصناعية جنوبي المحافظة.

 لم تسجل أي خسائر في الأرواح

وأكدت أن الخسائر انحصرت في المصنع وعدد من المركبات المتوقفة خارج المصنع لحظة اندلاع الحريق.
وبينت في الوقت نفسه، أنه ولله الحمد، لم تسجل أي خسائر في الأرواح.

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