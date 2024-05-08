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عاجل.. توضيح من "قوى" بشأن التجديد التلقائي لعقود العاملين

منصة قوي - رخص العمل - عمال
منصة قوى
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أصدرت واجهة قطاع العمل في المملكة، منصة "قوى"، توضيحًا بشأن تجديد عقود العاملين.

توضيح من قوى بشأن التجديد التلقائي لعقود العامليناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن العقود على منصة قوى تتجدد تلقائيًا ما لم يتم إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل أحد الطرفين.
جاء ذلك خلال ردها على استفسار يقول: "استقلت من شركة من 2023 وتم استبعادي من التأمينات وحاولت التواصل مع منصة لكن دون رد".


خطوات إنشاء عقد توطين التشغيل والصيانة

كما كشفت منصة قوى عن خطوات إنشاء عقود توطين التشغيل والصيانة، وذلك على النحو التالي:
1 - املأ تفاصيل العقد.
2 - أضف مرفقاتك وملاحظاتك.
3 - سجل الدخول لحساب "قوى" الأعمال.
4 - لإضافة عقد جديد، اختر "إنشاء عقد جديد".
5 - ثم أدخل تواريخ العقد، يجب أن يكون العقد لمدة عام على الأقل.
6 - اذهب إلى صفحة الخدمات، واختر "توطين عقود التشغيل والصيانة"، حيث يمكنك التحقق بسهولة من جميع العقود المقدمة الخاصة بك مع تفاصيلها، مثل رقم العقد والنوع والحالة.


حالات نقل الموظف بدون موافقة صاحب العمل الحالي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت على أنه يجوز نقل الموظف بدون موافقة أصحاب العمل الحالي في حالتين مع توفر شرط مهم لإتمام النقل.
 1 ـ تجاوز مدة إقامته أكثر من سنة في المملكة.
2 ـ في حال انتهت الرخصة أو الإقامة أو كلاهما.
3 ـ بشرط أن يتم استلام الطلب بعد الانتهاء.

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