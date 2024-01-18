الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حمل التطبيق الآن.. قسط فواتير الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي

شركات الكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، للعملاء تقسيط المبالغ المستحقة على الحساب من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية، بدون الحصول على فوائد نظير ذلك .اضافة اعلان
يمكن تحميل التطبيق من هنا

تقسيط فاتورة الكهرباء

• إدارة الحساب:
يمكنك إدارة جميع حساباتك تحت مُعرف واحد (إضافة وإزالة مستفيد، نقل الملكية للمالك الجديد)
• مُتابعة الاستهلاك:
اطّلع على استهلاك الكهرباء الخاص بك وقارنه مع مُشتركين مُماثلين بالساعة، اليوم، الأسبوع والشهر، كما يُمكنك ضبط
حد للإستهلاك مع إمكانية تفعيل الإشعارات عند تجاوزه.
• سداد الفواتير:
يُمكنك استعراض تفاصيل الفاتورة وسدادها عبر وسائل دفع مختلفة بكل سهولة.
• الدعم والمساعدة:
يُمكنك الآن التواصل معنا عبر المُحادثة المباشرة للإجابة على استفساراتك واتمام طلباتك، أو من خلال خدمة المكتب الافتراضي.
• إيصال الخدمة الكهربائية:
يُمكنك الآن طلب إيصال الخدمة الكهربائية بشكل دائم أو مؤقت لعقارك ومتابعة حالة الطلب حتى تنفيذه.


تسديد فاتورة الكهرباء بنظام التقسيط

ويمكن للعملاء تسديد الفاتورة بنظام التقسيط من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي (من هنا)
-ادخل إلى حسابك الخاص عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.
-إذا لم تمتلك حسابًا، يمكنك إنشاء حساب جديد.
-سوف يرسل لك التطبيق رمز التحقق على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.
-من خلال الصفحة الرئيسية، قم باختيار أيقونة "المدفوعات والفواتير".
-يُعرض أمامك العديد من الخدمات، اختر "الشركة العامة للكهرباء".
-أدخل رقم الفاتورة المُراد تسديدها.
-اضغط بالضغط على أيقونة "التالي".
-من خلال رقم الهاتف، سيتم إرسال رمز تفعيل الخدمة من البنك.
-بعدها سيرسل لك رسالة تأكيد تسديد فاتورة الكهرباء بنجاح.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ادخل على موقع شركة السعودية للكهرباء من هنـا.
من خلال الصفحة الرئيسية، قم باختيار "خدمات الفواتير".
اكتب رقم العداد الخاص بمنزلك في الخانة المخصصة له.
انقر على أيقونة إظهار الفاتورة.
سوف يظهر لك جميع التفاصيل اللازمة التي تحتاجها حول فاتورة استهلاكك للكهرباء.

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

عاجل.. براتب 11.250 ريالاً.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف في عدة مدن بالمملكة

"الموارد" تُعدل "العمل المرن".. السماح للموظفين بأكثر من 95 ساعة شهريًا

عاجل.. رابط وتخصصات أحدث وظائف الخطوط الجوية السعودية 1445

تعديلات مهمة في الضمان الاجتماعي بعد خصخصته.. التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد

حساب مواطن
2:40 ص الخميس، 18 يناير 2024

توجيه من حساب المواطن: ماذا يعني وصول هذه الرسالة للمستفيدين؟

صندوق التنمية العقارية
2:01 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. هل يلزم وكالة لأجل فك رهن المتوفي.. بماذا أجاب الصندوق العقاري؟

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
1:29 ص الخميس، 18 يناير 2024

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وتقنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وظائف سار
3:36 م الخميس، 18 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

111
1:14 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. "الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع.. أجواء مناسبة للتنزه

حساب المواطن - التسجيل
12:16 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. طريقه تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن