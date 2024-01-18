حمل التطبيق الآن.. قسط فواتير الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي

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أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، للعملاء تقسيط المبالغ المستحقة على الحساب من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية، بدون الحصول على فوائد نظير ذلك .
يمكن تحميل التطبيق من هنا
تقسيط فاتورة الكهرباء• إدارة الحساب:
يمكنك إدارة جميع حساباتك تحت مُعرف واحد (إضافة وإزالة مستفيد، نقل الملكية للمالك الجديد)
• مُتابعة الاستهلاك:
اطّلع على استهلاك الكهرباء الخاص بك وقارنه مع مُشتركين مُماثلين بالساعة، اليوم، الأسبوع والشهر، كما يُمكنك ضبط
حد للإستهلاك مع إمكانية تفعيل الإشعارات عند تجاوزه.
• سداد الفواتير:
يُمكنك استعراض تفاصيل الفاتورة وسدادها عبر وسائل دفع مختلفة بكل سهولة.
• الدعم والمساعدة:
يُمكنك الآن التواصل معنا عبر المُحادثة المباشرة للإجابة على استفساراتك واتمام طلباتك، أو من خلال خدمة المكتب الافتراضي.
• إيصال الخدمة الكهربائية:
يُمكنك الآن طلب إيصال الخدمة الكهربائية بشكل دائم أو مؤقت لعقارك ومتابعة حالة الطلب حتى تنفيذه.
بالتعاون مع #مصرف_الراجحي— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) January 18, 2024
@alrajhibank
يمكنك الآن تقسيط المبالغ المستحقة على حسابك من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الإئتمانية.
حمّل التطبيق الآن https://t.co/KCtwqauFkK pic.twitter.com/k175rEOzeJ
تسديد فاتورة الكهرباء بنظام التقسيطويمكن للعملاء تسديد الفاتورة بنظام التقسيط من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي (من هنا)
-ادخل إلى حسابك الخاص عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.
-إذا لم تمتلك حسابًا، يمكنك إنشاء حساب جديد.
-سوف يرسل لك التطبيق رمز التحقق على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.
-من خلال الصفحة الرئيسية، قم باختيار أيقونة "المدفوعات والفواتير".
-يُعرض أمامك العديد من الخدمات، اختر "الشركة العامة للكهرباء".
-أدخل رقم الفاتورة المُراد تسديدها.
-اضغط بالضغط على أيقونة "التالي".
-من خلال رقم الهاتف، سيتم إرسال رمز تفعيل الخدمة من البنك.
-بعدها سيرسل لك رسالة تأكيد تسديد فاتورة الكهرباء بنجاح.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباءادخل على موقع شركة السعودية للكهرباء من هنـا.
من خلال الصفحة الرئيسية، قم باختيار "خدمات الفواتير".
اكتب رقم العداد الخاص بمنزلك في الخانة المخصصة له.
انقر على أيقونة إظهار الفاتورة.
سوف يظهر لك جميع التفاصيل اللازمة التي تحتاجها حول فاتورة استهلاكك للكهرباء.