حمل التطبيق الآن.. قسط فواتير الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي

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أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، للعملاء تقسيط المبالغ المستحقة على الحساب من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية، بدون الحصول على فوائد نظير ذلك . اضافة اعلان

يمكن تحميل التطبيق من هنا





تقسيط فاتورة الكهرباء



• إدارة الحساب:يمكنك إدارة جميع حساباتك تحت مُعرف واحد (إضافة وإزالة مستفيد، نقل الملكية للمالك الجديد)• مُتابعة الاستهلاك:اطّلع على استهلاك الكهرباء الخاص بك وقارنه مع مُشتركين مُماثلين بالساعة، اليوم، الأسبوع والشهر، كما يُمكنك ضبطحد للإستهلاك مع إمكانية تفعيل الإشعارات عند تجاوزه.• سداد الفواتير:يُمكنك استعراض تفاصيل الفاتورة وسدادها عبر وسائل دفع مختلفة بكل سهولة.• الدعم والمساعدة:يُمكنك الآن التواصل معنا عبر المُحادثة المباشرة للإجابة على استفساراتك واتمام طلباتك، أو من خلال خدمة المكتب الافتراضي.• إيصال الخدمة الكهربائية:يُمكنك الآن طلب إيصال الخدمة الكهربائية بشكل دائم أو مؤقت لعقارك ومتابعة حالة الطلب حتى تنفيذه.



@alrajhibank

يمكنك الآن تقسيط المبالغ المستحقة على حسابك من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الإئتمانية.



حمّل التطبيق الآن pic.twitter.com/k175rEOzeJ بالتعاون مع #مصرف_الراجحي يمكنك الآن تقسيط المبالغ المستحقة على حسابك من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الإئتمانية.حمّل التطبيق الآن https://t.co/KCtwqauFkK January 18, 2024

تسديد فاتورة الكهرباء بنظام التقسيط



خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

